В районах Воронежской области за 2019 год только три раза использовался суд присяжных

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:54:14+03:00

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В районах Воронежской области за прошедший год рассмотрели три уголовных дела с участием судов присяжных. Подобный формат использовали в Рамонском, Богучарском и Россошанском судах. Столько же заседаний с участием присяжных было и в областном суде. Такую информацию на совещании судей по итогам работы за 2019 год озвучил председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов в пятницу, 21 февраля.

- Это небольшой процент от количества дел, которые подсудны судам присяжных. Примерно, около одного процента подсудимых изъявили желание, чтобы их дело рассматривали судьи из народа. Но данный институт на уровне районных судов начал свою работу. По всем рассмотренным делам присяжные выносили обвинительный вердикт. Два из трех приговоров не обжаловались. - отметил Василий Тарасов.

Однако не обошлось без проблем формированием коллегии присяжных. В суды предоставлялись недостоверные списки кандидатов, а также часто возникали сложности с поиском достаточного количества заседателей.

- Я уверен, что данный институт со временем наберет обороты. Тем более сейчас обсуждается вопрос о расширении перечня составов преступлений, которые могут судить присяжные, - добавил председатель Воронежского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU