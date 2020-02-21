2020-02-21T13:54:14+03:00
Общество

В районах Воронежской области за 2019 год только три раза использовался суд присяжных

Областной суд также провел три таких дела
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В районах Воронежской области за прошедший год рассмотрели три уголовных дела с участием судов присяжных. Подобный формат использовали в Рамонском, Богучарском и Россошанском судах. Столько же заседаний с участием присяжных было и в областном суде. Такую информацию на совещании судей по итогам работы за 2019 год озвучил председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов в пятницу, 21 февраля.

- Это небольшой процент от количества дел, которые подсудны судам присяжных. Примерно, около одного процента подсудимых изъявили желание, чтобы их дело рассматривали судьи из народа. Но данный институт на уровне районных судов начал свою работу. По всем рассмотренным делам присяжные выносили обвинительный вердикт. Два из трех приговоров не обжаловались. - отметил Василий Тарасов.

Однако не обошлось без проблем формированием коллегии присяжных. В суды предоставлялись недостоверные списки кандидатов, а также часто возникали сложности с поиском достаточного количества заседателей.

- Я уверен, что данный институт со временем наберет обороты. Тем более сейчас обсуждается вопрос о расширении перечня составов преступлений, которые могут судить присяжные, - добавил председатель Воронежского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сообщили, сколько продлится карантин в школах
Захар Прилепин про установку памятника Юрию Хою в Воронеже: «Мне кажется это странноватым»
В районах Воронежской области за 2019 год только три раза использовался суд присяжных
Под Воронежем семьи участников и инвалидов Великой Отечественной войны освободят от уплаты части «коммуналки»
В 2019 году в Воронежской области рассмотрели больше 10 тысяч уголовных дел
В Воронеже 23 февраля телебашня окрасится в камуфляжный цвет
В рамках бесплатного лектория Tele2 воронежцам расскажут, как обезопасить накопления от мошенников
В Воронеже провалился канализационный коллектор
В Воронеже эвакуировали людей из отделения банка
Жуткую непогоду обещают воронежцам на 23 февраля
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
В Воронеже 20 февраля побит температурный рекорд
В Воронеже пропала 34-летняя женщина
В Воронеже запретили строить жилье на Петровской набережной
В Воронеже снесут старые и поставят новые дома еще в трех кварталах
В Воронеже хозяин иномарки устроил себе парковку прямо посреди дороги
Под Воронежем будут судить водителя, сбившего школьницу на переходе у ТРК «Град»
В Воронеже суд так и не принял решение по делу о жалобе врача на сайт пациентских отзывов
Воронежский «Факел» в добавленное время упустил победу над «Химками»