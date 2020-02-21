Под Воронежем семьи участников и инвалидов Великой Отечественной войны освободят от уплаты части «коммуналки»

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:29:49+03:00

Им будут приходить нулевые платежки за воду, отопление, вывоз мусора, содержание и ремонт жилья

Изменить размер текста: A A

В Новоусманском районе приняли решение освободить от уплаты части коммунальных платежей семьи участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Причем не только в год 75-летия Победы, а пожизненно. Таких семей в районе 25.

Семьям участникам и инвалидам войны с марта 2020 года будут приходить нулевые квитанции за воду, отопление, вывоз мусора, содержание и ремонт жилья. За газ и электричество пока придется платить. Но в районной администрации не исключают, что и эти квитанции удастся обнулить.

С каждой из семей, которых освободят от оплаты части «коммуналки» свяжутся специалисты соцзащиты. Они подробно объяснят все связанные с этим решением нюансы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU