В 2019 году в Воронежской области рассмотрели больше 10 тысяч уголовных дел

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:54:35+03:00

Всего в регионе рассмотрели больше 377 тысяч дел. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области за 2019 год было рассмотрено 377 тысяч 132 дела. Из них 10 869 - уголовные.Об этом на совещании судей по итогам работы за 2019 год рассказал председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов в пятницу, 21 февраля.

Также за год судами региона в порядке административного и гражданского судопроизводства было рассмотрено больше 278 тысяч дел. А об административных правонарушениях рассмотрено свыше 87,5 тысяч дел, материалов в порядке судебного контроля - больше 54 тыс.

-Указанное количество дел рассмотрели 407 судей области при штатной численности 461 человек, что свидетельствует о значительной нагрузке на каждого судью. В среднем каждым судьей рассмотрено больше одной тысячи дел и материалов в год. В 2018 году эта цифра равнялась 934. Из года в год мы видим значительный рост нагрузки, - отметил Василий Тарасов.

Напомним, в 2018 году судьи Воронежской области рассмотрели более 400 тыс. дел, в том числе 15,8 тыс. — уголовных.

ИСТОЧНИК KP.RU