2020-02-21T13:54:35+03:00
Общество

В 2019 году в Воронежской области рассмотрели больше 10 тысяч уголовных дел

Председатель облсуда заявил о высокой нагрузке на судей
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Всего в регионе рассмотрели больше 377 тысяч дел.Всего в регионе рассмотрели больше 377 тысяч дел.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронежской области за 2019 год было рассмотрено 377 тысяч 132 дела. Из них 10 869 - уголовные.Об этом на совещании судей по итогам работы за 2019 год рассказал председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов в пятницу, 21 февраля.

Также за год судами региона в порядке административного и гражданского судопроизводства было рассмотрено больше 278 тысяч дел. А об административных правонарушениях рассмотрено свыше 87,5 тысяч дел, материалов в порядке судебного контроля - больше 54 тыс.

-Указанное количество дел рассмотрели 407 судей области при штатной численности 461 человек, что свидетельствует о значительной нагрузке на каждого судью. В среднем каждым судьей рассмотрено больше одной тысячи дел и материалов в год. В 2018 году эта цифра равнялась 934. Из года в год мы видим значительный рост нагрузки, - отметил Василий Тарасов.

Напомним, в 2018 году судьи Воронежской области рассмотрели более 400 тыс. дел, в том числе 15,8 тыс. — уголовных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сообщили, сколько продлится карантин в школах
Захар Прилепин про установку памятника Юрию Хою в Воронеже: «Мне кажется это странноватым»
В районах Воронежской области за 2019 год только три раза использовался суд присяжных
Под Воронежем семьи участников и инвалидов Великой Отечественной войны освободят от уплаты части «коммуналки»
В 2019 году в Воронежской области рассмотрели больше 10 тысяч уголовных дел
В Воронеже 23 февраля телебашня окрасится в камуфляжный цвет
В рамках бесплатного лектория Tele2 воронежцам расскажут, как обезопасить накопления от мошенников
В Воронеже провалился канализационный коллектор
В Воронеже эвакуировали людей из отделения банка
Жуткую непогоду обещают воронежцам на 23 февраля
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
В Воронеже 20 февраля побит температурный рекорд
В Воронеже пропала 34-летняя женщина
В Воронеже запретили строить жилье на Петровской набережной
В Воронеже снесут старые и поставят новые дома еще в трех кварталах
В Воронеже хозяин иномарки устроил себе парковку прямо посреди дороги
Под Воронежем будут судить водителя, сбившего школьницу на переходе у ТРК «Град»
В Воронеже суд так и не принял решение по делу о жалобе врача на сайт пациентских отзывов
Воронежский «Факел» в добавленное время упустил победу над «Химками»