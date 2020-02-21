В Воронеже 23 февраля телебашня окрасится в камуфляжный цвет

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:54:53+03:00

На телебашне стали часто менять подсветку к значимым праздникам. Фото: из архива «КП»

Иллюминация в часть Дня защитника Отечества будет гореть два вечера

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23 февраля на воронежской телебашне отметят особенной праздничной иллюминацией. На ней появятся красные звезды, георгиевские ленты и даже камуфляжная расцветка. Об этом сообщили в Воронежском радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ).

Полюбоваться на необычную подсветку воронежцы и гости города смогут 23 февраля с 19.00 до 23.00 и 24 февраля с 19.00 до 22.00.

Напомним, иллюминация телебашни с недавних пор меняется едва ли не к каждому значимому празднику. Интересно, что сделают в честь женщин на 8 марта?

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ИСТОЧНИК KP.RU