2020-02-21T12:35:16+03:00
Происшествия

В Воронеже провалился канализационный коллектор

Из-за этого ЧП перекрыли часть дороги на улице Землячки [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Из-за ЧП перекрыли одну полосу движения.Из-за ЧП перекрыли одну полосу движения.Фото: кадр с видео
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В районе улицы Землячки Железнодорожного района обвалился канализационный коллектор. Часть его захватывает дорогу, поэтому машинам приходится объезжать место ремонта.

- Диаметр коллектора, где произошла авария – 1000 миллиметров, - сообщили в ООО «РВК-Воронеж». – Обрушился железобетонный свод из-за коррозии металла. Коллектор был проложен еще в 70-х годах прошлого века. Учитывая, что зона обрушения частично выходит на дорогу, установлена перекачивающая станция, которая обеспечивает отведение стоков. Специалисты цеха ремонта сетей засыпают место повреждения слоем грунта и щебня. На потребителях услуг канализации ЧП никак не отразится.

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На улице Землячки провалился канализационный коллектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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