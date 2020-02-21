В Воронеже провалился канализационный коллектор

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:35:16+03:00

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В районе улицы Землячки Железнодорожного района обвалился канализационный коллектор. Часть его захватывает дорогу, поэтому машинам приходится объезжать место ремонта.

- Диаметр коллектора, где произошла авария – 1000 миллиметров, - сообщили в ООО «РВК-Воронеж». – Обрушился железобетонный свод из-за коррозии металла. Коллектор был проложен еще в 70-х годах прошлого века. Учитывая, что зона обрушения частично выходит на дорогу, установлена перекачивающая станция, которая обеспечивает отведение стоков. Специалисты цеха ремонта сетей засыпают место повреждения слоем грунта и щебня. На потребителях услуг канализации ЧП никак не отразится.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/762217" frameborder="0"></iframe> На улице Землячки провалился канализационный коллектор.

ИСТОЧНИК KP.RU