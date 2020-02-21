В Воронеже эвакуировали людей из отделения банка

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:14:48+03:00

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В пятницу, 21 февраля, к зданию банка на остановке «Рабочий проспект» съехались сотрудники силовых структур, в частности, ФСБ и МЧС. Посетителей вывели на улицу.

На место ЧП приехали пожарные.Фото: Кирилл Мишин

- В 10.48 поступил звонок об обнаруженной в здании бесхозной сумки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Наши сотрудники выехали на место ЧП. По нашим сведениям, отделение банка продолжают обследовать.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что на данный момент никаких взрывных устройств не находили. Видимо, кто-то просто забыл сумку. Пока силовики не убедятся в безопасности помещения, в здание никого пускать не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU