Жуткую непогоду обещают воронежцам на 23 февраля

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:00:28+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные и на следующую рабочую неделю.

- Сейчас наша область находится в центре борьбы двух стихий – северного циклона и южного антициклона, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – С субботы будет небольшое похолодание. Оно связано как раз с действием циклона. Пик его влияния будет вечером 23-го и в ночь на 24 февраля. В это время ожидается сильный снег, переходящий в дождь. А вот 26 февраля, днем температура может подниматься до +4, а 28-го - даже до +6.

В ночь на субботу, 22 февраля, луна временами будет пробиваться сквозь тучи, синоптики обещают -1 градус. Днем покажется солнце. Но оно временами будет скрываться за облаками. Потеплеет до +1.

Ночью в воскресенье, 23 февраля, при облачной погоде метеорологи прогнозируют -1 градус. Днем юго-западный ветер усилится до 10-15 м/c, потеплеет до +1 градуса. И начнется сильный снег, временами переходящий в дождь.

Та же жуткая непогода будет и в ночь на понедельник, 24 февраля. Температура не изменится – будет также +1. Днем потеплеет до +2 , и сквозь снежно-дождевую морось будет проглядывать солнце.

Ночью во вторник, 25 февраля, подует северный ветер. Он принесет с собой -2 градуса и пасмурную погоду. Днем потеплеет до +1.

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ИСТОЧНИК KP.RU