2020-02-21T12:00:28+03:00
Общество

Жуткую непогоду обещают воронежцам на 23 февраля

Впрочем, она продлится недолго
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Все прелести переходной от зимы к весне погоды воронежцы ощутят 23 февраля.Все прелести переходной от зимы к весне погоды воронежцы ощутят 23 февраля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные и на следующую рабочую неделю.

- Сейчас наша область находится в центре борьбы двух стихий – северного циклона и южного антициклона, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – С субботы будет небольшое похолодание. Оно связано как раз с действием циклона. Пик его влияния будет вечером 23-го и в ночь на 24 февраля. В это время ожидается сильный снег, переходящий в дождь. А вот 26 февраля, днем температура может подниматься до +4, а 28-го - даже до +6.

В ночь на субботу, 22 февраля, луна временами будет пробиваться сквозь тучи, синоптики обещают -1 градус. Днем покажется солнце. Но оно временами будет скрываться за облаками. Потеплеет до +1.

Ночью в воскресенье, 23 февраля, при облачной погоде метеорологи прогнозируют -1 градус. Днем юго-западный ветер усилится до 10-15 м/c, потеплеет до +1 градуса. И начнется сильный снег, временами переходящий в дождь.

Та же жуткая непогода будет и в ночь на понедельник, 24 февраля. Температура не изменится – будет также +1. Днем потеплеет до +2 , и сквозь снежно-дождевую морось будет проглядывать солнце.

Ночью во вторник, 25 февраля, подует северный ветер. Он принесет с собой -2 градуса и пасмурную погоду. Днем потеплеет до +1.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сообщили, сколько продлится карантин в школах
Захар Прилепин про установку памятника Юрию Хою в Воронеже: «Мне кажется это странноватым»
В районах Воронежской области за 2019 год только три раза использовался суд присяжных
Под Воронежем семьи участников и инвалидов Великой Отечественной войны освободят от уплаты части «коммуналки»
В 2019 году в Воронежской области рассмотрели больше 10 тысяч уголовных дел
В Воронеже 23 февраля телебашня окрасится в камуфляжный цвет
В рамках бесплатного лектория Tele2 воронежцам расскажут, как обезопасить накопления от мошенников
В Воронеже провалился канализационный коллектор
В Воронеже эвакуировали людей из отделения банка
Жуткую непогоду обещают воронежцам на 23 февраля
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
В Воронеже 20 февраля побит температурный рекорд
В Воронеже пропала 34-летняя женщина
В Воронеже запретили строить жилье на Петровской набережной
В Воронеже снесут старые и поставят новые дома еще в трех кварталах
В Воронеже хозяин иномарки устроил себе парковку прямо посреди дороги
Под Воронежем будут судить водителя, сбившего школьницу на переходе у ТРК «Град»
В Воронеже суд так и не принял решение по делу о жалобе врача на сайт пациентских отзывов
Воронежский «Факел» в добавленное время упустил победу над «Химками»