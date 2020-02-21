Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:02:13+03:00

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам три новые памятные монеты, выпущенные в 2020 году. Монеты изготовлены из чистого серебра пробы 999,9/1000

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На аверсе всех трех монет - изображение Королевы Елизаветы II и надпись «Australia», указывающая, что именно Австралия является эмитентом. Производитель – один из крупнейших монетных дворов мира - Perth Mint - Монетный двор города Перт (Австралия).

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ИСТОЧНИК KP.RU