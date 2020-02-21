2020-02-21T11:40:31+03:00
Общество

В Воронеже 20 февраля побит температурный рекорд

День стал самым теплым за всю историю наблюдений
Юрий КОЗЛОВ
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Температура этой зимой больше напоминает позднюю осень.Температура этой зимой больше напоминает позднюю осень.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Воронежском гидрометцентре сообщили о новом температурном рекорде. Он зафиксирован днем 20 февраля.

- До сих пор за всю историю наблюдений самым теплым был день 20 февраля в 1955 году. Тогда столбик термометра поднимался до 5,7 градусов. Сейчас этот показатель, пусть незначительно, но превышен. Новый температурный рекорд, установленный 20 февраля 2020 года, - 5,8 градусов, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

Зима 2019/20 годов в Воронежской области вообще претендует на звание самой теплой за долгие годы. Снег покрывал землю считанные дни, а слой льда на реках и водохранилище очень тонкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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