2020-02-21T10:04:12+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала 34-летняя женщина

Анастасия Жукова 19 февраля не вернулась домой
Юрий КОЗЛОВ
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Анастасия Жукова ушла из дома 19 февраля и не вернулась.Анастасия Жукова ушла из дома 19 февраля и не вернулась.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помощи в поисках 34-летней Анастасии Жуковой. Женщина ушла из дома № 14 в переулке Клинический Коминтерновского района 19 февраля и не вернулась.

Приметы Анастасии Жуковой: рост 154 сантиметра, худощавая, короткие рыжие волосы, в ушах серьги кольцами. Была одета в белую куртку, темно-синие спортивные штаны с белыми полосками, обута в валенки. На ней была белая шапка.

Всем, кто что-либо знает о том, где сейчас эта женщина, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

Напомним, в тот же день 19 февраля на проспекте Труда пропал ровесник Анастасии Жуковой Артем Васильев. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Его приметы можно увидеть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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