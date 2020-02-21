В Воронеже пропала 34-летняя женщина

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:04:12+03:00

Анастасия Жукова ушла из дома 19 февраля и не вернулась. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помощи в поисках 34-летней Анастасии Жуковой. Женщина ушла из дома № 14 в переулке Клинический Коминтерновского района 19 февраля и не вернулась.

Приметы Анастасии Жуковой: рост 154 сантиметра, худощавая, короткие рыжие волосы, в ушах серьги кольцами. Была одета в белую куртку, темно-синие спортивные штаны с белыми полосками, обута в валенки. На ней была белая шапка.

Всем, кто что-либо знает о том, где сейчас эта женщина, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

Напомним, в тот же день 19 февраля на проспекте Труда пропал ровесник Анастасии Жуковой Артем Васильев. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Его приметы можно увидеть здесь.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU