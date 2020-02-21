В Воронеже запретили строить жилье на Петровской набережной

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:44:54+03:00

Там теперь могут появиться только офисы и торговые центры

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На заседании городской думы депутаты приняли решение о том, что территория в районе Петровской набережной приобретает статус общественно-деловой и рекреационной зоны. При этом исчез третий пункт - земли, предназначенной под возведение многоэтажных жилых домов (от девяти и выше). Если сказать проще, это означает, что там могут появиться только многоэтажные офисы и торговые центры. Но не жилье.

Сюрпризом это решение не стало. Соответствующее пожелание четко высказал губернатор Александр Гусев. А к рекомендациям фигуры такого ранга обычно прислушиваются.

Напомним, что в декабре прошел конкурс проектов реконструкции набережной. В нем победили специалисты архитектурного бюро MLA+. В зеленой зоне набережной собираются сделать пляж с нормальным светом и туалетами, там также может появиться маяк. А офисы и торговые центры ранее планировали возвести на намывных землях.

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ИСТОЧНИК KP.RU