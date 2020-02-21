В Воронеже снесут старые и поставят новые дома еще в трех кварталах

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:03:04+03:00

Строить новые дома будут в двух районах Воронежа. Фото: из архива «КП»

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Городские депутаты на очередном заседании приняли решение внести изменение в программу, регулирующую снос и реконструкцию аварийного жилья. Некоторые дома из нее исключили, потому что они уже снесены. Но больше добавили.

Изменения коснутся трех кварталов:

1. ограниченный улицами Ворошилова, Лётчика Колесниченко и 121 Стрелковой дивизии площадью 3,2 га. Там снесут 15 старых домов. Застраивать освободившуюся землю до 2030 года будет компания«Развитие».

2. в районе улиц Брянская и 303 Стрелковой дивизии - 3 га. Там будут работать специалисты «ЖБИ2-Инвест». Под снос пойдут шесть ветхих домов, срок, в течение которого появятся новые здания тот же – до 2030 года

3. территория возле Московского проспекта и улиц 45 Стрелковой дивизии и Беговой. Ее разделят на две части. Первая жилой квартал площадью 9 га, ограниченный теми же улицами, вторая - в районе улицы Беговой и Московского проспект (меньше двух гектаров). Это лакомый кусочек – при большой территории снести нужно будет всего лишь три дома. Торги на него собираются провести в 2020 году.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Воронежской городской думы Андрей Соболев посетовал на наблюдающуюся сейчас недостаточную активность инвесторов. И заявил, что надеется на изменение ситуации к лучшему после готовящегося на федеральном уровне решения о частичной компенсации строительным компаниям переселения людей из аварийного жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU