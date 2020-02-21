В Воронеже хозяин иномарки устроил себе парковку прямо посреди дороги
Во дворе дома № 13 на улице Баррикадной Левобережного района творится парковочный беспредел. Стоит поглядеть на видео, снятое местными жителями. Хозяин иномарки серьезно позаботился о своем железном коне. Как после ДТП (не дай бог, конечно), он прямо посреди дороги огородил место бело-красными лентами, вкопал шины и постоянно ставит авто посреди этой импровизированной парковки.
Жители двора справедливо возмущаются. Но не только весьма оригинальная парковка выглядит проблемой для этого двора. Сама дорога внутри него вся в ямах, которые надо бы поскорее заделать.
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Наглая парковка на улице Баррикадной.
ИСТОЧНИК KP.RU