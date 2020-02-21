2020-02-21T21:00:42+03:00
Звезды

Известный пианист сыграет воронежцам Шопена

Концерт пройдет в ВКЗ в рамках абонемента № 4 «Steinway & Sons приглашает»
Ярослав ИВАНОВ
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26 февраля в Воронеж приедет пианист Андрей Писарев. Ученик Вирсаладзе является лауреатом и дипломантом международных конкурсов: имени Баха в Лейпциге (1996), имени Бельгийской королевы Елизаветы в Брюсселе (1999), Анды в Цюрихе (2000), II Международного конкурса пианистов в Тбилиси (2001), Первого международного конкурса пианистов имени Рихтера в Москве (2005). Выступал с сольными концертами в России, СНГ, а также в Англии, Бельгии, Германии, Испании, Монако, Франции, Швейцарии, Боснии и Греции.

Принимал участие в международных музыкальных фестивалях: «Пятое клавирное лето» в Фирзене (Германия), Бернара Казадезюса в Каннах (Франция), Памяти Олега Кагана в Кройте (Германия, 1995 и 2005), Святослава Рихтера в Тарусе (2002, 2005), фестивале камерной музыки в Утрехте (2008). Постоянный участник фестиваля «Возвращение» в Москве и фестиваля на острове Хииюмаа (Эстония). Пианист регулярно исполняет камерную музыку. Он сотрудничал с такими артистами, как Борис Бровцын, Максим Рысанов, Миша Майский, Юлиан Рахлин и другими.

В Воронеже Андрей Писарев сыграет Концерт №2 для фортепиано с оркестром, фа-минор Шопена. Концерт пройдет в рамках абонемента № 4 «Steinway & Sons приглашает» в ВКЗ. Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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