2020-02-20T20:16:37+03:00
Происшествия

Под Воронежем будут судить водителя, сбившего школьницу на переходе у ТРК «Град»

Девочка чудом осталась жива
Юлия ДИДЕНКО
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Прокуратура Рамонского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на 56-летнего жителя Воронежа. Мужчину будут судить за ДТП на пешеходном переходе у ТРК «Град» по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Авария случилась в мае прошлого года. Тогда 16-летняя ученица Рамонского лицея возвращалась домой. На «зебре» девочке уступили дорогу несколько машин, но уже перед «островком безопасности» ее ударила «Лада Гранта». Мужчина не только не остановился перед переходом, но еще и превысил скорость. Он ехал 90 км/ч вместо положенных 70 км/ч.

После аварии ребенок впал в кому и провел в этом состоянии несколько дней. А затем девочка все-таки пришла в сознание. Травмы, причиненные ей, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело в отношении водителя «Лады» возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дело передали в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кстати, во время следствия мужчина признал вину и даже перечислил 500 тыс рублей матери пострадавшей девочки.

Напомним, вскоре после ДТП одноклассники пострадавшей обратились в облдуму с просьбой построить у «Града» надземный переход. Как вариант временного решения проблемы - поставить на «зебре» светофор. Вскоре после обращения детей власти сообщили о планах по строительству сразу нескольких надземных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Воронежем будут судить водителя, сбившего школьницу на переходе у ТРК «Град»
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