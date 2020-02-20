2020-02-20T19:38:11+03:00
Происшествия

В Воронеже суд так и не принял решение по делу о жалобе врача на сайт пациентских отзывов

Следующее заседание назначили на март
Юлия ДИДЕНКО
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Медик хочет удалить с ресурса негативные отзывы о ее работе.Медик хочет удалить с ресурса негативные отзывы о ее работе.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежский суд не вынес решения по жалобе узи-специалиста на сайт пациентских отзывов. Заседание состоялось в четверг, 20 февраля, и продлилось несколько часов. Однако точку в деле так и не поставили.

Врач из Воронежа два года судится с сайтом «ПроДокторов» из-за того, что на нем размещали данные о ее частной жизни. Медик требует убрать с ресурса информацию о ее имени, фамилии, данные о месте работы и должности, а также анонимные негативные отзывы.

Воронежский облсуд отказал в рассмотрении жалобы женщины. Однако в Верховном суде приняли сторону врача и направили дело на повторное рассмотрение. В решении ВС говорится о том, что способы распространения персональных данных врачей «‎должны быть соотнесены с правом каждого врача на защиту частной жизни»‎. Такая формулировка может изменить правовое поле страны и ограничить права СМИ. Прецедент является настоящей правовой коллизией и может стать первым шагом на пути к ограничению свободы слова.

- Конституционный суд четко разводит понятия частной и профессиональной сферы жизни. Последняя представляет интерес для государства и общества. Особенно если речь идет о такой гуманной профессии, как врач. Сегодня же может сформироваться правовая реальность, где доктор и пациент живут частной профессиональной жизнью. Если суд примет решение в пользу истицы, то единственный способ пожаловаться на доктора — обратиться в Следственный комитет, — прокомментировал директор сайта отзывов Сергей Федосов. — Пациента могут ограничить в праве на выбор лечащего врача, выразить мнение. В клиниках лечат не стены, а конкретные люди. Фамилия доктора — его визитная карточка. Перенос заседания дает надежду, что за пациентами останется возможность открыто выражать свое мнение.

Сайт также поддержали общественные организации. Сторону ресурса приняли Союз журналистов России, Министерство здравоохранения Краснодарского края, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также депутат Государственной думы.

Следующее заседание состоится 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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