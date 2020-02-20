Воронежский «Факел» в добавленное время упустил победу над «Химками»

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:47:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В матче с «Химками» на Кубок ФНЛ, который проходит в Кипре, первый тайм не удался обеим командам. Какие-то полумоменты, может быть, и удалось создать, но в целом игра была скучной.

Веселья прибавилось во втором тайме, когда Петрусева вывели по правому флангу к воротам, и Михаил обманул вратаря Хомича. Голкипер упал в один угол, а мяч, закрученный внешней стороной стопы, полетел в другой – 0:1. Любопытно, что в «Факел» Петрусев перешел именно из «Химок».

Затем наша команда дисциплинированно оборонялась. Моментов у «Химок» не было. И вдруг уже в добавленное время один из подмосковных футболистов сотворил финт Зидана и бросил в прорыв партнера, а тот переадресовал в центр вышедшему в середине второго тайма на замену Баркову. Тот ударил хлестко и точно - - 1:1. Судившая матч Анастасия Пустовойтова еще успела показать желтую карточку не в меру разнервничавшемуся рулевому подмосковной команды Сергею Юрану, а потом дала финальный свисток.

Кто победит в этой группе, станет ясно после окончания матча «Урал-2» (Екатеринбург) – «Родина» (Москва). Ясно одно, «Факел» лишился шансов побороться за Кубок ФНЛ, который завоевывал в 2017 году. Впрочем, главный тренер команды Владимир Бесчастных ясно дал понять, что задачи выигрывать этот турнир не стоит. Для него это не более чем этап подготовки к вскоре возобновляющемуся первенству ФНЛ. Там «Факел» пока идет на последнем 20 месте.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU