В Воронежской области прокуратура вскрыла случаи позднего приезда скорой к пациентам

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:44:46+03:00

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В Бутурлиновском районе прокуратура проверила местную райбольницу и нашла нарушения законодательства о здравоохранении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 февраля.

Так, в трех из восьми автомобилей, которые обслуживают сельские поселения района, нет необходимой укомплектованности. Их рабочее состояние не соответствует требованиям. Кроме того, срок их службы уже давно истек.

Во время проверки также вскрылись случаи нарушения установленного 20-минутного времени прибытия к пациенту и не полная комплектация фельдшерских бригад СМП.

Это еще не все нарушение. Специалисты не обнаружили в противошоковой палате отделения необходимое медицинское оборудование и препараты. А сама больница не передавала сведения в полицию об обратившихся за медицинской помощью пациентах с телесными повреждениями, которые могли быть получены при совершении в отношении них противоправных действий. Всего прокуратура выявила восемь таких фактов.

- По результатам проверки прокуратура района внесла представление главному врачу Бутурлиновской районной больницы об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU