В Воронежской области 7 лет в колонии проведет мужчина, зарезавший жену за заботу

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:49:39+03:00

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Калачеевский районный суд поговорил к семи годам лишения свободы 60- летнего местного жителя, который за заботу о его здоровье убил свою жену. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 февраля.

В суде переквалифицировали дело со статьи об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Так как у подсудимого не было умысла убивать жену.

Напомним, все произошло 10 ноября прошлого года. Мужчина выпивал со своим знакомым во дворе дома. Супруга хозяина стала ругать мужа и кричать на него за то, что он употребляет алкоголь. Она пыталась напомнить ему, что у него больное сердце.

Муж ответил ей на повышенных тонах. Через некоторое время его приятель, не желая вмешиваться в их с женой конфликт, ушел. После этого мужчина зашел в дом, и они с супругой начали готовить ужин. Супруг чистил картофель. А жена все продолжала его ругать. После этого жителя Калача разозлился и дважды ударил ее ножом в живот. Женщина назвала его дураком и ушла в свою комнату.

Затем супруги поужинали и даже посмотрели телевизор. Травме никто из них должного значения не придал. На следующее утро женщина почувствовала себя хуже и вызвала врача. Но приехавшие медики лишь констатировали ее смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU