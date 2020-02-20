Воронежцы завоевали 14 медалей чемпионата и первенства России по джиу-джитсу

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:38:43+03:00

Среди них одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых

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Воронежские спортсмены привезли богатый улов с чемпионата и первенстве России по джиу-джитсу. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Золотая медаль, правда, всего одна – она в активе Михаила Бакаева, выступавшего в первенстве России в весовой категории (в/к) до 55 килограммов. Зато других наград много.

Среди юношей и девушек до 14 и до 18 лет, кроме Михаила, отличились:

Алексей Редько — 2-е место, в/к до 60 кг

Александр Янкович — 2-е место, в/к до 38 кг

Тигран Кувалдин — 2-е место, в/к до 42 кг

Глеб Стеканов — 2-е место, в/к до 30 кг

Владислав Гришин — 2-е место, в/к до 60 кг

Софья Крутова — 3-е место, в/к до 34 кг

Никита Морозов — 3-е место, в/к до 73 кг

Григорий Колистратов — 3-е место, в/к до 66 кг

Егор Крутов — 3-е место, в/к до 73 кг

Александр Ларин — 3-е место, в/к до 60 кг

Среди взрослых спортсменов бронзовые медали завоевали Даниэль Шарковкин (файтинг, до 81 кг), Валерия Путинцева (файтинг до 52 кг) и Вероника Коренюгина (не-ваза, свыше 70 кг).

Тренируют спортсменов в спортшколе № 22 Владимир Бебнев, Дмитрий Бешенец и Иван Долбилин.

- Общая оценка — «хорошо». Чуть-чуть не хватило некоторым дойти до финала, - подвел итоги турнира главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по джиу-джитсу Владимир Бебнев. - Здесь, чтобы быть на пьедестале, нужно быть на голову выше. Но в целом уровень наших спортсменов достойный. В планах выступить на Кубке России, где будут, надеюсь, показаны лучшие результаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU