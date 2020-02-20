Депутаты Воронежской облдумы предлагают ввести дополнительную отсрочку от армии для выпускников медколледжей и медучилищ

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:14:38+03:00

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Региональные парламентарии предлагают внести изменения в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

– Инициаторами поправок выступили депутаты Воронежской областной Думы Людмила Ипполитова и Иван Мошуров, а также депутат Государственной Думы от Воронежской области Татьяна Сапрыкина. Изменениями предлагается перенести срок призыва выпускников медицинских образовательных учреждений на военную службу с весны на осень, поскольку сейчас выпускники медучилищ и колледжей не успевают пройти аккредитацию до отправки в войска, – рассказал председатель регионального парламента Владимир Нетёсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU