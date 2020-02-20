За неделю в Воронежской области медики помогли двум людям с обморожениями
Кроме того, из-за гололеда пострадали 596 жителей
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С 13 по 19 февраля с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 2959 человек. При этом из них 2046 - в Воронеже. Об этом 2- февраля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Из-за гололеда пострадали 596 жителей региона, большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Однако госпитализация понадобилась в 10% случаев. Также за отчетный период зарегистрировано два случая обморожений и пять случаев переохлаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU