За неделю в Воронежской области медики помогли двум людям с обморожениями

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:03:52+03:00

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С 13 по 19 февраля с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 2959 человек. При этом из них 2046 - в Воронеже. Об этом 2- февраля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Из-за гололеда пострадали 596 жителей региона, большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Однако госпитализация понадобилась в 10% случаев. Также за отчетный период зарегистрировано два случая обморожений и пять случаев переохлаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU