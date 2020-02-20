В Воронежской области выросла заболеваемость коклюшем и пневмонией

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:03:01+03:00

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В Воронежской области на 13,1% возросла инфекционная заболеваемость. Санврачи сравнили показатели января 2020-го и того же месяца 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в четверг, 20 февраля.

Так, общее число случаев инфекционных заболеваний составило 40,8 тысяч. Жители региона стали больше болеть острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии – на 8,3%, хроническим вирусным гепатитом С – на 20,5%, коклюшем – на 28,6%, внебольничной пневмонией – на 13,8%, энтеробиозом – на 11,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Но зато снизились показатели по сальмонеллезу – на 37,9%, острыми кишечными инфекциями бактериальной этиологии – на 25,9%, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии – на 3,5%, острым вирусным гепатитом А – 23,5%, хроническим вирусным гепатитом В – на 28,3%, скарлатиной – на 11,9%, лямблиозом – на 44,7%.

Санврачи зарегистрировали также единичные случаи заболевания дизентерией, энтеровирусной инфекцией, острым вирусным гепатитом Е, аскаридозом, эхинококкозом, два случая – менингококковой инфекцией, по три случая - острым вирусным гепатитом В, цитомегаловирусной инфекцией, восемь случаев - ГЛПС. На уровне аналогичного периода заболеваемость - острым вирусным гепатитом С, ветряной оспой.

Кроме того, отмечено 35,8 тыс случаев заболевания ОРВИ и 96 гриппом, что на 14,4% выше аналогичного периода 2019 года. Эпидситуацию по заболеваемости ОРВИ определяли дети до 14 лет (64,2%).

А за медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 567 человек. Зарегистрировали три лабораторно подтверждённых случая заболевания бешенства у животных в Богучарском (лиса), Каменском (кошка), Острогожском (кошка) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU