Депутаты Воронежской облдумы рассказали об основных положениях регионального законопроекта о запрете распространения снюсов и их аналогов
Авторами документа выступили председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и парламентарии Роман Жогов, Андрей Рогатнев, Иван Мошуров, Алексей Чернов
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– Разработка проекта закона обусловлена проблемой массового распространения и потребления в молодежной и подростковой среде никотиносодержащих бестабачных смесей, – отметил актуальность законодательной инициативы Владимир Нетёсов.
ИСТОЧНИК KP.RU