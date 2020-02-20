В "красивую" дату в Воронежской области поженятся 173 пары

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:06:15+03:00

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В ближайшие выходные в регионе ожидается свадебный бум. В красивую дату – 22 февраля 2020 года – в Воронежской области играют свадьбы 173 пары. Об этом сообщает интернет-газета "Новости Воронежа".

- В ближайшую субботу 98 пар поженятся в районах области, 75 — в Воронеже, — рассказали интернет-изданию в пресс-службе областного управления ЗАГС. — Больше половины из них выбрали обычную, неторжественную, регистрацию.

Еще 72 пары зарегистрируют отношения 29 февраля и смогут отмечать годовщину свадьбы лишь раз в четыре года.

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ИСТОЧНИК KP.RU