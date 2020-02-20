Под Воронежем власти показали проект новой школы на месте аварийной

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:00:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Семилукского района показала, как будет выглядеть новая школа в поселке Стрелица. Учебное заведение планируется открыть к 1 сентября 2021 года. На реализацию проекта выделили 584 млн рублей.

Школа рассчитана на 520 мест, среди которых 208 учащихся начальных классов. В одном классе будет 26 человек.Для проектирования использовался проект повторного применения школы в Нижнем Новгороде - четырехэтажное здание на 525 мест. .А проектно- сметную документацию изготавливала воронежская проектная организация «Жилпроект».

Учебное заведение представляет собой два разновысоких блока двух и трехэтажное здание с подвалом . Отдельным блоком выделены посещения для начальных классов. На первом этаже здания появятся гимнастический зал, студия хореографии, обеденный зал на 297 мест с помещениями пищеблока, помещение для кружковых занятий, универсальная мастерская и инструментальная комната мастера.

На втором этаже оборудуют спортивный и актовый залы. Кроме того, на территории обустроят асфальтированные площадки, тротуары покроют плиткой, оборудуют футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, а также беговые дорожки. Вокруг школы высадят живую изгородь из кустарников, посеют газон и посадят лиственные деревья.

Сносить старую школу начнут уже в марте. А само строительство начнется в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU