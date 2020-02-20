2020-02-20T15:49:49+03:00
Общество

Теплая воронежская зима позволила коммунальщикам отремонтировать тротуар у Никитинской библиотеки

Рабочие меняют изношенные фрагменты плиточного мощения
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Зима в этом году – не зима. Что очень на руку коммунальным службам. Благодаря отсутствию морозов и снега, рабочие продолжают благоустройство. Например, фрагментарно меняют плитку на тротуарах.

Так, на днях, сотрудники комбината благоустройства Ленинского района отремонтировали тротуар перед библиотекой им. И.С.Никитина. Раньше в этом зимнем сезоне аналогичные работы выполнили на подходах к пешеходным переходам, а в рамках подготовки к весне – обустроили 26 метров бордюра на улицах Матросова, 20-летия Октября, пл. Ленина, Ворошилова, Краснознаменной и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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