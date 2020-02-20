Воронежские студенты могут увидеть сценический костюм и метрику Марии Мордасовой

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:38:41+03:00

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В музее инженерного дела техуниверситета открылась выставка «Частушечные узоры», приуроченная к 105-летию Марии Мордасовой. Проект знакомит с биографией и творчеством «королевы частушки».

На открытии экспозиции показали отрывок из документального фильма «Когда Мордасова поет…». Подлинный сценический костюм Марии Николаевны, в котором она поёт в киносюжете, предоставил для вернисажа Воронежский русский народный хор, где Мордасова проработала около 30 лет.

О детстве и юности Марии Мордасовой на выставке рассказывают копия её метрики, подлинные фотографии, книги, предметы быта ХХ века. Начало творческой биографии певицы показано фотоснимками хора Воронежской швейной фабрики имени 1 Мая, вошедшего в историю как «Хор швейниц», музыкальными инструментами, а также документами об организации Воронежского народного хора, о легендарном танке «Русская песня».

- Долгая совместная семейная и сценическая жизнь Марии Николаевны с Иваном Руденко представлены уникальными книжными изданиями, личными сувенирами, грамотами и грампластинками. Три копии концертных костюмов, которые можно увидеть на выставке – это всего лишь малая часть коллекции, хранящейся в музее-квартире Марии Мордасовой, – рассказали в литературном музее.

Выставку можно посмотреть по 18 июня в музее инженерного дела ВГТУ (Московский проспект, 14, ауд.114).

ИСТОЧНИК KP.RU