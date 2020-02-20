Воронежец заступился за мать собутыльника и попал под уголовное дело

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:36:24+03:00

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В Воронеже медики обратились в полицию после того, как в больницу доставили 31-летнего местного жителя в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что мужчину избил собутыльник, которого он пригласил к себе домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 20 февраля.

Так, 16 февраля в доме на улице Бетховена мужчины распивали спиртное. В этот момент там находилась и мать хозяина. Она сделала сыну замечание за злоупотребление алкоголем. В ответ на это он ударил женщину. За нее заступился гость. Сначала он высказался в его адрес, а затем дважды ударил по голове рукой. Мужчина упал, а нападавший скрылся. На следующий день мать обнаружила сына в бессознательном состоянии и вызвала бригаду скорой.

Через некоторое время виновного задержали. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 32-летний житель города Острогожска. В отделе полиции мужчина признал вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU