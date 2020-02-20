Уроженец Воронежа Роман Шишкин перешел в московский «Спартак-2»

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:55:41+03:00

33-летний футболист, в свое время входивший в сборную России, теперь будет играть с перспективной молодежью

Изменить размер текста: A A

Защитник Роман Шишкин стал игроком московского «Спартака-2». С 33-летним игроком заключили договор до конца текущего сезона. Последним клубом уроженца Воронежа было московское «Торпедо». Из этого клуба он ушел по обоюдному согласию сторон.

Шишкин - воспитанник «Спартака», выступал за него с 2004 по 2010 год, потом в премьер-лиге играл за «Локомотив» и «Краснодар».

В составе «Торпедо» в текущем сезоне Шишкин участвовал в 18 матчах ФНЛ, забил один гол. Выступать за «Спартак-2» Роман будет под номером 49.

Не стоит забывать, что у дубля с главным «Спартаком» сквозная заявка. Так что теоретически Шишкин может сыграть и за основную команду «красно-белых». К примеру, если в линии защиты или опорной зоне будет много травмированных.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU