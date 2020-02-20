Жительница Воронежа организовала 13 игорных клубов

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:39:20+03:00

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В Воронеже правоохранители остановили незаконную игорную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 20 февраля.

Так, 43-летняя местная жительница организовала проведение азартных игр вне игорной зоны в 13 нежилых помещениях в Воронежской и Курской областях.. Для этого она привлекла четверых местных жителей в возрасте от 30 до 36 лет в качестве юриста и управляющих игровыми клубами.

На незаконной деятельности женщина заработала 9.9 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Также ранее на них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU