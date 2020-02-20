Воронежская почта сообщила график работы в праздничные дни

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:28:01+03:00

23 февраля и 8 марта 2020 года станут выходными для отделений

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Почтовые отделения Воронежа и области изменят график работы в праздничные дни. Так, 23 февраля и 8 марта станут выходными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения.

- В эти дни не осуществляется доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков, - пояснили на почте.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, кроме отделений с круглосуточным режимом работы. 24 февраля и 9 марта отделения почтовой связи функционируют по графику работы воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU