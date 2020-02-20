2020-02-20T14:13:00+03:00
Звезды

Воронежский театр оперы и балета посвятит «Золотые хиты» Женскому дню

В программе прозвучат песни с весенним настроением
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В начале первого месяца весны Воронежский театр оперы и балета готовит прекрасной половине человечества особенный музыкальный сюрприз. 6 марта, накануне Международного женского дня, в театре пройдет праздничный гала-концерт. В нём прозвучат популярные эстрадные песни с весенним настроением. Концерт пройдёт в рамках творческого проекта «Золотые хиты».

На большой сцене театра будет солировать шестёрка вокалистов: Алексей Тюхин, Марина Безбородова, Светлана Дюдина, Софья Рудомёткина, Фёдор Костюков, Максим Шабанов. Масштаба праздничному шоу добавят выступления артистов балета.

Гала-концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра театра. За дирижёрским пультом – лауреат международных конкурсов Станислав Вольский. Концертмейстер проекта – лауреат Всероссийского и международного конкурсов Елена Юдина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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