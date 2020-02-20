В Воронеже женщина лишилась 150 тысяч рублей во время покупки тепловизора

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:54:15+03:00

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В Воронеже 35-летняя местная жительница лишилась 150 тысяч рублей во время несостоявшейся сделки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 20 февраля.

Так, женщина решила купить подарок мужу. На сайте бесплатных объявлений она наткнулась на информацию о продаже тепловизора. Разместивший объявление мужчина сообщил горожанке, что находится якобы в Омске и отправит товар почтой. Деньги, которые перевела покупательница, должны были поступить к продавцу только после подтверждения получения посылки. Однако товар к покупательнице так и не пришел. А отметка о получении посылки была поставлена кем-то другим по доверенности. Жительница Воронежа поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано шесть заявлений от жителей региона о хищении денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием.

ИСТОЧНИК KP.RU