В Воронеже должники за коммунальные услуги получат липкие предупреждения

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:44:01+03:00

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В Воронеже управляющие компании вводят новые методы борьбы с неплательщиками. Об этом сообщили в пресс-центре ЖКХ в четверг, 20 февраля. Теперь на дверях должников будут появляться стикеры-предупреждения о необходимости погашения накопившихся сумм. Наклейки повышенной прочности: отлепить такие с первого раза будет непросто.

- Зато есть надежда, что у кого-то из должников проснется совесть перед добросовестными соседями, на плечах которых лежит содержание и текущий ремонт всего многоквартирного дома, - пояснили коммунальщики.

Кроме того, наряду с телефонными звонками и судебными исками, неплательщикам начали массово приходить смс-рассылки с требованием оплатить долги. Также заработала программа «Звонарь». Система в автоматическом режиме обзванивает неплательщиков до тех пор, пока абонент не прослушает звуковое сообщение до конца. И на следующий день история повторяется. Методы активно применяют по всей стране.

– Долги воронежцев по строке «содержание и текущий ремонт общедомового имущества» каждый год только растут и на данный момент достигли уже 434 млн рублей. При этом, именно на средства «первой строки» управляющие компании ремонтируют текущие кровли, старые подъезды, подвалы, сгнившие общедомовые коммуникации. Соответственно, чем больше собственники должны по жилищным услугам, тем сложнее УК поддерживать здания в надлежащем техническом состоянии, -добавили в ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU