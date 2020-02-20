В Воронеже отменили концерты еще двух исполнителей
В Воронеже череда отмен концертов приобретает характер эпидемии. Организаторы сообщили, что не состоятся в нашем городе гастроли еще двух исполнителей. Отменены концерты Мэйти (планировался 21 февраля в Arena Hall) и Нуки (планировался 23 февраля в Arena Hall).
Можно сдать билеты по месту их приобретения. При себе кроме билетов обязательно иметь чек и паспорт (при оплате наличными).
Напомним, с начала года в Воронеже сорвались выступления группы "Черный обелиск", Бонни Тайлер, шоу "Танцы", Ольги Серябкиной, концерт звезд 80-90-х...
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ИСТОЧНИК KP.RU