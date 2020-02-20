Прокуратура: «Уровень профессионализма водителей в «Воронежпассажиртрансе» не проверяли»

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:33:14+03:00

От генерального директора предприятия потребовали тщательно следить за аттестацией и подготовкой своих сотрудников

Изменить размер текста: A A

Сотрудники городской прокуратуры проверили работу муниципальной транспортной компании «Воронежпассажиртранс». И обнаружили нарушения закона о безопасности.

На предприятии должны были регулярно проводить подготовку и аттестацию водителей и сотрудников, которые должны обеспечивать защиту от террористических актов. По идее, если кто-то из них не показывает требуемый уровень знаний и умений, его обязаны отстранять от работы. Так вот, сотрудники «Воронежпассажиртранса» ни аттестацию, ни подготовку вовсе не проходили.

- Генеральному директору МКП МТК «Воронежпассажиртранс» внесли представление об устранении нарушений закона и привлечении их виновников лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Воронежа. - На предприятии принимают меры по устранению выявленных нарушений.

В мэрии ситуацию на предприятии описали так

- Ежегодно на предприятии проходят мероприятия по подготовке и аттестации водителей и сотрудников компании в соответствие с требованиями законодательства о транспортной безопасности. Поскольку эти процедуры достаточно дорогостоящие, а МКП МТК «Воронежпассажиртранс» является одним из крупнейших перевозчиков и у него большой штат работников, аттестацию проходит не сразу весь персонал, а отдельные группы. В настоящее время на предприятии заключили договор с липецким научно-методическим центром повышения квалификации. В ближайшее время подготовку и аттестацию пройдет 15 водителей, после - еще 35.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU