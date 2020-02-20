В Воронеже разыскивают 34-летнего мужчину

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:41:49+03:00

О местонахождении Артема Васильева ничего неизвестно с 19 февраля

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В Воронеже начали поиски 34-летнего Артема Васильева. Мужчина ушел из дома на проспекте Труда 19 февраля и исчез. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Рост пропавшего 175 см. У Артема Васильева худощавое телосложение, седые волосы с залысиной спереди.

В день исчезновения мужчина был в темно-синей куртке с капюшоном и внутренней вставкой оранжевого цвета, темно-синем трико с белыми лампасами и черных кроссовках.

Волонтеры сообщили также, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Артема Васильева, просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU