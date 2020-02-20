2020-02-20T12:23:37+03:00
Дом. Семья

В заповеднике в Воронежской области на видео засняли внимательную лисицу

Хищница очень пристально рассматривала фотоловушку
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В Хоперском государственном природном заповеднике на видео засняли лисицу. Животное внимательно вглядывалось в фотоловушку, которая была спрятана на дереве. Ролик сотрудники опубликовали в группе в соцсети.

- Можно ли отнести слово внимательность к животным? Замечают ли они такие вещи, как фотоловушка, установленная на дереве и замаскированная листьями и ветками? - задались вопросом в заповеднике.

Видимо, хитрая лисица вычислила камеру и маскировке не поверила. Выгнув спину, она была готова броситься на опасный объект. Или она заметила что-то другое? А как думаете вы?

Лисица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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