В заповеднике в Воронежской области на видео засняли внимательную лисицу

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:23:37+03:00

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В Хоперском государственном природном заповеднике на видео засняли лисицу. Животное внимательно вглядывалось в фотоловушку, которая была спрятана на дереве. Ролик сотрудники опубликовали в группе в соцсети.

- Можно ли отнести слово внимательность к животным? Замечают ли они такие вещи, как фотоловушка, установленная на дереве и замаскированная листьями и ветками? - задались вопросом в заповеднике.

Видимо, хитрая лисица вычислила камеру и маскировке не поверила. Выгнув спину, она была готова броситься на опасный объект. Или она заметила что-то другое? А как думаете вы?

Лисица.

ИСТОЧНИК KP.RU