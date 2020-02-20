Воронежский студент получил два года колонии за распространение наркотиков в крупном размере

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:19:42+03:00

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На два года в колонию отправится 17-летний студент строительно-политехнического колледжа Воронежского техуниверситета за распространение наркотиков в крупном размере, да еще в компании с соучастниками.

В сентябре 2019 года парня поймали в лесу недалеко от улицы Антонова-Овсеенко, где он успел оборудовать шесть тайников для сбыта синтетических наркотиков. «Дурь» молодой человек получил от соучастника.

Суд еще был очень лоялен, скостил срок, учитывая несовершеннолетний возраст «закладчика», признание вины и раскаяние, а также опекунство парня над своей бабушкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU