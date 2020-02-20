В Воронеже руководитель строительной организации без спроса перевел на карту чиновника взятку

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:34:46+03:00

А потом пришел требовать от него подписать акт приемки работ

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Необычный способ дачи взятки придумал 47-летний руководитель одной из организаций Воронежа, выполняющей строительно-монтажные работы. Как сообщили "КП-Воронеж", он узнал номер телефона одного из сотрудников надзорного ведомства, от которого зависело, подписать или нет акт приемки. До этого, по данным силовиков, их связывали исключительно деловые отношения.

Директор организации просто кинул деньги на телефон чиновника. А потом заявился к нему в кабинет и предложил подписать акт, потому как ему ж за это уже заплачено. Понятно, что пакета документов, подтверждающих факт выполнения работ, у директора не было. Чиновник сообщил о факте взятки куда следует.

- Директора строительной организации задержали наши сотрудники в сотрудничестве с работниками регионального управления Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – В отношении него возбудили уголовное дело. Руководителю организации грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU