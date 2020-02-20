Воронежцам блины на Масленицу обойдутся дешевле

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:44:31+03:00

На это оказали влияние снижение цен на сахар и яйца

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Аналитики подсчитали, что в этом году воронежцам обойдется испечь блины дешевле, чем в 2019-м. За год стоимость блинов снизилась более чем на три процента. Исход из средних потребительских цен по области, рассчитанных Воронежстатом по состоянию на январь 2020 года, стоимость порции блинов обойдется в 119,49 рубля, годом ранее она составляла 123,43 рубля. Для расчета брали классический рецепт: литр молока, 4 куриных яйца, 400 граммов пшеничной муки, 60 граммов сахара, по 50 граммов сливочного и подсолнечного масла, 3 грамма соли. Из такого количества ингредиентов получится около 30 блинов.

Наибольшее влияние на индекс блинов оказало снижение цен на сахар и яйца, отметили в Воронежстате.

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ИСТОЧНИК KP.RU