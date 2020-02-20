2020-02-20T11:06:42+03:00
Происшествия

Под Воронежем насмерть сбили пенсионера

Смертельная авария произошла в Борисоглебске
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Утром 20 февраля в Борисоглебске насмерть сбили пешехода. Смертельная авария произошла около 6.20 на улице Рубежной.

«Лада Веста», которой управлял 31-летний водитель, сбил 68-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Пенсионер скончался на месте аварии.

Сотрудники полиции устанавливаются причины ДТП.

Напомним, вечером 19 февраля в Борисоглебске ВАЗ-21043 сбил 64-летнюю женщину, она осталась жива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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