Под Воронежем насмерть сбили пенсионера

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:06:42+03:00

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Утром 20 февраля в Борисоглебске насмерть сбили пешехода. Смертельная авария произошла около 6.20 на улице Рубежной.

«Лада Веста», которой управлял 31-летний водитель, сбил 68-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Пенсионер скончался на месте аварии.

Сотрудники полиции устанавливаются причины ДТП.

Напомним, вечером 19 февраля в Борисоглебске ВАЗ-21043 сбил 64-летнюю женщину, она осталась жива.

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ИСТОЧНИК KP.RU