Под Воронежем насмерть сбили пенсионера
Утром 20 февраля в Борисоглебске насмерть сбили пешехода. Смертельная авария произошла около 6.20 на улице Рубежной.
«Лада Веста», которой управлял 31-летний водитель, сбил 68-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Пенсионер скончался на месте аварии.
Сотрудники полиции устанавливаются причины ДТП.
Напомним, вечером 19 февраля в Борисоглебске ВАЗ-21043 сбил 64-летнюю женщину, она осталась жива.
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ИСТОЧНИК KP.RU