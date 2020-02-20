В Воронеже поймали грабителя офиса микрозаймов и ювелирного магазина

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:57:00+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемого, ограбившего салон микрозаймов и ювелирный магазин.

Около 11 утра 15 февраля в офис кредитной организации на Кольцовской зашел мужчина в медицинской маске. Разбив стеклянную бутылку и угрожая сотруднице салона «розочкой», он потребовал немедленно отдать ему имеющиеся деньги. Женщина испугалась и передала нападавшему 50 тысяч рублей, находившиеся в кассе.

По записям камер видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого 34-летнего воронежца задержали в букмекерской конторе. В полиции он признался в нападении на офис микрозаймов. Кроме того, сотрудники полиции установили, что задержанный в конце 2019-го ограбил ювелирный магазин на Ленинском проспекте. 30 декабря он зашел в ювелирный, попросил продавца показать золотую цепочку. Взяв в руки ювелирное изделие, мужчина сбежал вместе с цепочкой, которая стоила более 20 тысяч рублей.

Теперь воронежца будут судить за разбой и грабеж, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU