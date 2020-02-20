Воронежцам споет Денис Клявер

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:33:08+03:00

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29 марта в столицу Черноземья на гастроли приедет экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер. С 2013 года, после того, как артист начал сольную карьеру, он успел выпустить три альбома - «Не такая, как все», «Любовь живет три года?..» и Любовь-тишина», получить музыкальные награды за хиты «Не такая как все», «Странный сон», «Начнем сначала». Его новые треки и клипы занимают лидирующие позиции в хит-парадах на теле- и радиоканалах.

Артист поменял стиль (в новом альбоме, к примеру, с легкостью переплетается звучание рояля с тяжелой гитарой) и стал уделять большое внимание социальной проблематике в своем творчестве. Теперь он не просто поет красивые песни о любви, но и пытается пробудить самое светлое, что есть в каждом из нас, - добро, преданность, искренность, человечность. Песня «Когда ты станешь большим» призывает к пониманию отцов и детей. В клипе на нее снялись более 30 звездных отцов и их детей, и он за считанные часы стал самым просматриваемым за всю карьеру певца. В 2019 году Клявер получил заветный «Золотой граммофон».

Воронежцам артист привезет программу «Начнем сначала», в которой показывает, что не надо бояться «обнулиться», прикрываясь былыми заслугами. Денис Клявер споет поклонникам новые песни и, безусловно, самые главные хиты «Чая вдвоем» - как дань памяти большому творческому этапу в жизни.

Концерт пройдет 29 марта в Event-Hall, начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU