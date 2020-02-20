Житель Воронежа сбил пенсионерку на переходе

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:02:46+03:00

Женщина попала в больницу с травмами

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За 19 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 121 аварию, большинство из которых случилось в областном центре – 96. В травмы получили четыре человека.

Около 19.20 в Борисоглебске ВАЗ-21043, которым управлял 53-летний водитель, сбил пешехода: 64-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с травмами отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU