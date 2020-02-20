2020-02-20T09:44:36+03:00
Общество

В Воронеже нашли 14-летнего подростка, не выходившего на связь

Мальчик был у друзей
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже благополучно нашелся живым 14-летний Дмитрий, которого разыскивали с 18 февраля. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили, что подростка нашли у друзей. Почему мальчик не выходил на связь, не сообщается. Хорошо, что все благополучно разрешилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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