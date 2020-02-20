2020-02-20T09:05:13+03:00
Звезды

Воронежцам бесплатно покажут короткометражки

Показ приурочили к Дню защитников Отечества
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Показ пройдет в музее-диораме.Показ пройдет в музее-диораме.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22 февраля в Воронеже пройдет показ короткометражных фильмов в рамках шестого молодежного кинофестиваля «Перерывы на кино». Демонстрацию мини-фильмов приурочили к Дню защитника Отечества. 40-минутная программа включает такие короткометражки как «Война», «Боевая машина», «Прием», «Жди» и «97-летний ветеран Великой Отечественной вернулся в Берлин».

Показ пройдет в музее-диораме, начало в 13.00, вход свободный.

Программу празднования 23 февраля читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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