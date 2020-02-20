Воронежцам бесплатно покажут короткометражки
Показ приурочили к Дню защитников Отечества
Показ пройдет в музее-диораме.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22 февраля в Воронеже пройдет показ короткометражных фильмов в рамках шестого молодежного кинофестиваля «Перерывы на кино». Демонстрацию мини-фильмов приурочили к Дню защитника Отечества. 40-минутная программа включает такие короткометражки как «Война», «Боевая машина», «Прием», «Жди» и «97-летний ветеран Великой Отечественной вернулся в Берлин».
Показ пройдет в музее-диораме, начало в 13.00, вход свободный.
Программу празднования 23 февраля читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU