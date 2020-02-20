В Воронеже пройдет фестиваль «Не виновата»

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:31:40+03:00

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Воронеж присоединится к благотворительной акции «Не виновата», которую второй год организуют в поддержку женщин, переживших домашнее насилие. Фестиваль в столице Черноземья продлится два дня: 8 и 9 марта. В программе выставка, лекции, показ фильмов, концерт.

8 марта в мастерской «Дай Пять» (ул.Пяттницкого, 52, кв.5) в 15.30 откроется выставка современного искусства, свои работы покажут Катя Квасова, Надя Синозерская, Кирилл Гаршин, Анна Колесникова, Елена Шипилова. В 16.00 пройдет презентация комикса. В 16.40 начнется лекция Андрея Козаредова «Что такое феминизм», а в 17.30 правозащитница Ольга Козлова расскажет о видах насилия. В 18.20 стартует кинопоказ «Из машины» Алекса Гарленда.

9 марта в мастерской «Дай Пять» в 14.00 покажут фильм «Клык» Йоргоса Лантимоса. В 16.00 стартует читка пьесы-вербатима Анны Колтыриной о людях, которые подвергались эмоциональному или физическому насилию.

В 18.00 на площадке «1900» начнется благотворительный концерт «невиноватафест» с участием воронежских музыкантов gospo a, moss cape, БананаБис, Long Night Echoes, Displaced Fuzz, noisebleedsuns.

Впервые акция «Не виновата», придуманная Васей Огоньком (музыкантом группы Kick Chill) и Леной Кузнецовой (вокалисткой группы «Позоры»), прошла в 2019 году в России и Беларуси. В ней приняли участие 22 города, выступили 86 групп, а в целом поддержали около 2500 человек, перечислили в кризисные центры и фонды 472 189 рублей. В 2020 году в акции примут участие города России, Беларуси, Грузии, Польши и Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU