2020-02-19T20:54:06+03:00
Происшествия

В Воронеже серийный вор обчистил шесть квартир

Еще шесть преступлений он успел совершить в Рязани
Олег ИВАНОВ
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- По подозрению в совершении серии квартирных краж задержан 30-летний житель сопредельного государства, - сообщила 19 февраля официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Со 2 по 5 февраля в полицию поступило несколько заявлений от воронежцев о кражах из квартир. Преступления объединял одинаковый способ проникновения в жилище – преступник отжимал металлопластиковые окна. При этом он выбирал квартиры на первых этажах.

Свои преступления вор совершал по вечерам, пока владельцы квартир отсутствовали. Вор забирал деньги, ювелирные изделия, бытовую технику и другие ценные вещи. Общий ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Примечательно, что вора полицейские задержали после очередной квартирной кражи в Рязанской области. Мужчина признался, что имущество продавал. Уже известно, что на счету мужчины шесть квартирных краж в Воронеже, а также пять в Рязанской области. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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